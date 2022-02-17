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31 минуту назад

Подтверждена 30-летняя теория об активных ядрах галактик

Lenta.ru

Подтверждена 30-летняя теория об активных ядрах галактик
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Астрономы изучили облако космической пыли в центре галактики М77, в котором скрывается сверхмассивная черная дыра. Результаты наблюдений подтвердили предложенную 30 лет назад теорию Единой модели активных ядер галактик (АЯГ), согласно которой все АЯГ имеют одинаковую базовую структуру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи провели наблюдения с помощью интерферометра MATISSE Очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории (ESA). MATISSE может улавливать широкий диапазон инфракрасной области спектра, который позволяет астрономам видеть сквозь пылевые облака и точно измерять их температуру.

Они обнаружили в галактике М77, расположенной в 47 миллионах световых лет, толстое кольцо космической пыли и газа, окружающее черную дыру. М77 является сейфертовской галактикой, то есть имеет активное ядро, производящее мощные выбросы газа. Хотя астрономам известны различные типы АЯГ, считалось, что все они имеют сверхмассивную черную дыру, окруженную толстым кольцом пыли.

Согласно принятой модели, любые различия во внешнем виде АЯГ связаны с углом, под которым астрономы смотрят на черную дыру и толстое кольцо. Например, излучение М77 более приглушено, чем излучение некоторых других АЯГ, которые ярко светятся в видимом свете. Это объясняется тем, что толстый слой пыли скрывает черную дыру от прямого наблюдения.

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