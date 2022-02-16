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15 минут назад

Гинцбург раскрыл свойства новой вакцины с вирусоподобными частицами

Lenta.ru

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл свойства новой вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Он заявил, что препарат будет поливалентным и защитит от разных вариантов COVID-19, передает РИА Новости.

Гинцбург раскрыл свойства новой вакцины с вирусоподобными частицами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе дельту и омикрон», — пояснил глава исследовательского центра, добавив, что вакцина разработана на новой платформе.

16 февраля стало известно, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Согласно реестру Минздрава, первую и вторую фазу клинических исследований проведут среди добровольцев 18-55 лет. Препарат проверят на переносимость, безопасность и иммуногенность.

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