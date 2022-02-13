Невозможно забыть. Какими долгосрочными последствиями грозит «омикрон»

Несмотря на достаточно легкое течение болезни у заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, ее последствия могут быть очень серьезными, предупреждают эксперты. «Омикрон», как и его предшественники, способен вызвать тяжелые поражения нервной системы и системные воспаления у детей. Кроме того, уже после выписки у пациентов может долго не проходить ощущение «тумана в голове», пропасть голос, а также измениться состав и консистенция крови.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев предупредил, что вроде бы относительно безобидный и легкий "омикрон"-штамм может впоследствии привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также вызвать системные воспаления у детей.

"Несмотря на более легкое течение "омикрона", важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном", - заявил в интервью ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

Ученый подчеркнул, что защититься от коронавируса можно только с помощью ревакцинации, и сейчас наступило лучшее время сделать прививку.

"Пятая волна, волна "омикрона", уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Потому что, как показала практика, это обеспечивает защиту от "омикрона" и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца", - заключил он.

Слабость и туман в голове

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, приоритет жалоб после "омикрона" несколько другой, чем, например, при заражении штаммом из Китая.

"Это туман в голове, слабость, потеря работоспособности, головокружение. У человека слабость накатывает, он перебаливает, выздоравливает, однако эта слабость сохраняется", - рассказал врач "Москве 24".

Некоторые пациенты жалуются на потерю обоняния, но не во время болезни, как было при предыдущих штаммах, а уже после выписки. В целом, пока дать четкие характеристики постковидному синдрому после "омикрона" сложно, поскольку штамм пришел в Россию только в начале января, добавил Болибок.

"Постковидный симптом продолжается дольше месяца. Еще даже сроки не прошли для наступления так называемых постковидных явлений", - указал он.

Состав и свойства крови

Кровь в организме пациента, переболевшего "омикроном", может начать сгущаться, что будет свидетельствовать о развитии аберрантного гиперкоагуляционнного ответа.

"Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление", - рассказал Ura.ru главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.

Медики, по его словам, сейчас пытаются понять, насколько риск сгущения крови при "омикроне" зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента. Похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших дельта-штамм, добавил Токарев. "Омикрон" также способен вызвать изменения состава крови, отмечают врачи.

"При коронавирусе может быть повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Там много изменений, характерных для вирусной инфекции. Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием", - уточнила гематолог Светлана Бычкова, подчеркнув, что такие изменения наблюдаются не у каждого пациента.

Потеря голоса

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил, что остерегаться "омикрона" в первую очередь нужно людям с врожденной предрасположенностью к проблемам с горлом. Также в зоне риска находятся пациенты, удалившие миндалины, поскольку защищенность глотки от инфекций после этой операции снижается.

Заражение "омикрон"-штаммом, по словам Зайцева, может привести к полной потере голоса. Если инфекция достигнет гортаноглотки, пострадает слизистая оболочка, а голос станет хриплым или пропадет вовсе.

"Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", - объяснил Зайцев.

Ускоренное старение

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что COVID-19 может изменить биологический возраст человека. Иногда эти последствия могут быть обратимыми, иногда - нет. В случае заболевания организм подвергается воздействию такого количества негативных факторов, что в течение 10 дней больной "стареет" на 10 лет.

"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение", - подчеркнул Скулачев.

Именно этой особенностью ученый объяснил высокую летальность среди пожилых людей.

"Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие 10 лет", - полагает он.

По словам Скулачева, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но в большинстве случаев люди от него могут "выздороветь" и постепенно вернуться к нормальному биологическому возрасту.

Группа ученых из России, США и Великобритании ранее разработала набор параметров для исследования постковидного синдрома. В нем 11 пунктов: выживаемость; усталость; боль; симптомы после физической нагрузки; сердечно-сосудистые, дыхательные, неврологические, когнитивные, психологические функции и симптомы; общее физическое состояние и изменения в работе, профессии или учебе.