Япония считает, что партнерство AUKUS способствует миру и стабильности

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Японии считают, что партнерство AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) способствует миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси в опубликованном в пятницу интервью газете The Australian.

"Я считаю, что усиление сотрудничества в области безопасности и обороны между Австралией, Великобританией и США способствует региональному миру и стабильности. С этой точки зрения Япония поддерживает AUKUS. Я считаю, что приобретение Австралией атомных подводных лодок также является важной инициативой для безопасности Индо-Тихоокеанского региона", - отметил он.

Кроме того, Хаяси выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем военного потенциала и расходов на эти цели. "Военные тенденции в Китае в сочетании с недостаточной прозрачностью его оборонной политики стали предметом серьезной озабоченности региона, включая Японию и международное сообщество", - добавил министр.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Помимо этого, страны договорились сотрудничать в ряде стратегически важных областей, таких как киберсфера, создание искусственного интеллекта и квантовые технологии.