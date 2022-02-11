Сбер присоединился к инициативе ВЭФ «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон»

Сбер совместно со 100 глобальными компаниями мира присоединился к инициативе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» (Stakeholder Capitalism Metrics Initiative). Инициатива направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчётности, которая упростит оценку развития ESG-практик компаний из разных стран и отраслей.

Фото: SberPress SberPress

Присоединившись к «Метрикам капитализма всех заинтересованных сторон» Сбер обязуется:

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-продвигать дальнейшие усилия по созданию единого подхода к метрикам и отчётности в области ESG;

-публично поддерживать данную инициативу;

-применять метрики инициативы в своей отчётности и развивать свою отчётность в соответствии с международными трендами и регулированием.

Представители Сбера также вошли в мировое сообщество ESG-практиков, действующее в рамках инициативы на постоянной основе.

Сбер присоединился к глобальному движению ведущих компаний планеты по приглашению главы Всемирного экономического форума. Мы поддерживаем инициативу потому как мы уверены, что ее реализация поможет оценивать вклад в ESG-трансформацию по очевидным и понятным параметрам, позволит внести весомую лепту в устойчивое развитие всего человечества и станет важной вехой на пути к ответственному капитализму. Хочу поблагодарить ВЭФ и лично Клауса Шваба за эту инициативу, которая будет способствовать единению мирового сообщества в деле минимизации негативного воздействия человека на окружающую среду, развития социальной и управленческой ответственности

Старший вице-президент по ESG Сбербанка

Для компаний наступил решающий момент, чтобы активно формировать чёткие, последовательные и всеобъемлющие отчёты по ESG вопросам. Понимая это, Всемирный экономический форум учредил инициативу Stakeholder Capitalism Metrics, которая должна определить универсальные и общие стандарты ESG-отчетности для всех заинтересованных сторон во всем мире. Для нас крайне важно заручиться поддержкой бизнеса в этом вопросе, и мы рады, что Сбер, крупнейший финансовый институт в России и Восточной Европе, присоединился к нашей инициативе и привержен этой цели. Мы рады, что Сбер обладает нужными компетенциями и опытом, и надеемся, что они будут задействованы в разработке стандартов, особенно благодаря растущему мировому сообществу ESG-специалистов Форума, которое насчитывает более 250 экспертов

Рамия Кришнасвами

Руководитель направления ESG и институциональных сообществ Всемирного экономического форума

Инициатива «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчётности, которая упростит оценку приверженности ESG-повестке компаний из разных стран и отраслей. Год назад при содействии специалистов компаний Deloitte, EY, KPMG и PwC ВЭФ опубликовал набор универсальных и не привязанных к конкретной отрасли показателей капитализма всех заинтересованных сторон (Stakeholder Capitalism Metrics, SCM), согласованных с программой устойчивого развития ООН до 2030 года по экологическим, социальным и управленческим темам, которые лидеры отрасли сочли актуальными. Показатели капитализма всех заинтересованных сторон основаны на известных и принятых стандартах. Одобрение такого набора показателей более чем 100 мировыми компаниями и импульс, созданный этой инициативой, активизировали международные усилия по коллективному согласованию на глобальном уровне системы стандартов и отчётности в области ESG.