NASA: крупный астероид пролетит мимо Земли через месяц

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном астероиде.
Как сообщают Известия, астероид в следующем месяце пролетит относительно близко от Земли.
Диаметр астероида оценивается примерно в 1,3 км футов, что в четыре раза больше высоты Эйфелевой башни.
Примерная дата прохода астероида вблизи планеты Земля — 4 марта, 3:00 часа утра по восточному времени (11:00 мск).
Скорость его полета составит более 43 130 км/ч.
«Хотя его прохождение мимо Земли в следующем месяце названо «близким сближением», на самом деле астероид будет находиться на расстоянии более трех миллионов миль в ближайшей точке, что более чем в 10 раз дальше от нас, чем Луна», — отметили специалисты.
Ранее "СП" писала, что NASA сообщает, что опасный астероид приблизится к нашей планете 18 января. Он окажется на расстоянии чуть меньше 2 миллионов километров, что равняется примерно пяти дистанциям от Земли до Луны.