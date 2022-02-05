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19 часов назад

NASA: крупный астероид пролетит мимо Земли через месяц

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном астероиде.

Как сообщают Известия, астероид в следующем месяце пролетит относительно близко от Земли.

Диаметр астероида оценивается примерно в 1,3 км футов, что в четыре раза больше высоты Эйфелевой башни.

Примерная дата прохода астероида вблизи планеты Земля — 4 марта, 3:00 часа утра по восточному времени (11:00 мск).

Скорость его полета составит более 43 130 км/ч.

«Хотя его прохождение мимо Земли в следующем месяце названо «близким сближением», на самом деле астероид будет находиться на расстоянии более трех миллионов миль в ближайшей точке, что более чем в 10 раз дальше от нас, чем Луна», — отметили специалисты.

Ранее "СП" писала, что NASA сообщает, что опасный астероид приблизится к нашей планете 18 января. Он окажется на расстоянии чуть меньше 2 миллионов километров, что равняется примерно пяти дистанциям от Земли до Луны.

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