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16 минут назад

В канализации Нью-Йорка найдены загадочные варианты коронавируса

По меньшей мере четыре ранее неизвестных варианта SARS-CoV-2 обнаружили в сточных водах Нью-Йорка ученые под руководством специалистов Миссурийского университета. Подробности они изложили в статье в журнале Nature Communications.

Загадочные варианты коронавируса нашли в канализации мегаполиса
Фото: ТАССТАСС

Сбор проб сточных вод Нью-Йорка велся с лета 2020 года. В пробах за 2021 год исследователи обнаружили варианты вируса с мутациями, нехарактерными ни для одних из известных вариантов. Все мутации касались одной и той же области генома вируса.

"Мы до сих пор не знаем, откуда взялся вариант"омикрон", но он должен был откуда-то появиться, - отмечают исследователи. - Новые варианты появляются повсюду, включая "омикрон", который в конце концов попал в общую популяцию и посеял хаос. Мы думаем, что эти необычные мутировавшие образцы могут стать основой для появления нового варианта, опасного для человека".

Почему в одной семье не все заражаются коронавирусом

У людей обнаруженные варианты выявлены не были. По мнению исследователей, в этом случае речь идет о мутациях, возникших из-за распространения вируса среди животных, вероятно, крыс, обитающих в канализационной системе Нью-Йорка. SARS-CoV-2 попал к людям от животных, теперь же, по-видимому, произошел обратный процесс - "человеческие" варианты вируса распространились среди животных и эволюционировали в их организме. Насколько заразны они могут оказаться для человека - пока не ясно.

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