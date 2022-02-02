Политолог об ответе США: переговорный процесс разморожен, значит, Россия выиграла

Мало у кого были иллюзии по поводу того, что после озвучивания в декабре прошлого года российских инициатив, американская сторона превратится в зайчиков и выполнит пожелания России. Такую точку зрения высказал российский политолог и международный эксперт Алексей Мартынов, комментируя оценку ответа США по гарантиям безопасности, озвученную президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России сообщил, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности. «Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — сказал глава государства.

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Вместе с тем, по мнению Алексея Мартынова, гамбит, который был разыгран российскими дипломатами, помог России добиться цели, которую она поставила перед собой – переговорный процесс между нашим государством и Соединенными Штатами оказался разморожен.

«Переговорный процесс планомерно уничтожался и на данный момент, по сути, был уничтожен Соединенными Штатами к 2008 году, когда в ответ на мюнхенскую речь российского президента на конференции по безопасности, Америкой было организовано вторжение в Южную Осетию с атакой на российских миротворцев. Всем известно, что за этим стояли американцы, хотя действовали они, как всегда чужими руками, в данном случае - Саакашвили. К прошлому году этот процесс был уничтожен окончательно - совокупность событий привела ситуацию к критическому нулю. И вот в результате гамбита, разыгранного российскими дипломатами, вынудил американскую сторону на такой, пускай даже в ущербной форме, как говорится, “ни туда - ни сюда”, ответ», - указывает Алексей Мартынов.

Политолог напоминает, что дипломатия является очень сложным процессом.