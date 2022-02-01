Ученые рассчитали, где на Марсе по утрам проступает рассол

Венгерские астрономы из Обсерватория Конкоя рассчитали, когда и в каких областях Марса может изредка проступать жидкая вода. Их исследование опубликовано в журнале Icarus.

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По их расчетам, поздний вечер и предрассветные часы во время марсианской весны и лета в северном полушарии – идеальное время для появления жидкой воды. Они рассчитали, при каких условиях гигроскопические соли, способные абсорбировать пар из атмосферы, способны образовывать соляные растворы.

Ранее залежи перхлоратов, подходящих для подобных процессов, были обнаружены на Марсе в ходе миссий Phoenix и Curiosity.

"Я не могу дождаться результатов эксперимента BOTTLE в ходе миссии ExoMars. Я занимаюсь моделированием вероятности образования жидкой воды на Марсе много лет, и мы сможем многое понять из первых экспериментальных результатов оттуда", - заявила автор работы Бернадетт Пал.

В целом ученые сочли, что большая часть областей, лежащих выше 30 широт в обоих полушариях, подходит для образования рассолов, и самые многообещающие места – это районы крупных бассейнов, таких как Ацидалийская равнина и Равнина Утопия.