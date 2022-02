«Озон увеличит наши шансы»: как правильно искать инопланетян

Международная группа исследователей выяснила, что повышение уровня кислорода происходило одновременно с эволюцией и расширением сложных эукариотических экосистем. Новые результаты представляют собой самое убедительное доказательство того, что чрезвычайно низкие уровни кислорода долгое время накладывали критически важное ограничение на земную эволюцию — это происходило на протяжении большей части земной истории — в течение многих миллиардов лет. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.