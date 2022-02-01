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1 час назад

Изменение климата оказалось недооцененным

Ученые США и Китая выяснили, что влажность воздуха является основным фактором возникновения опасных погодных явлений в условиях изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изменение климата оказалось недооцененным
Фото: ReutersReuters

Оценка увеличения влажности вместе с теплом показывает, что изменение климата с 1980 года происходит почти в два раза сильнее, чем предполагалось ранее. Исследователи измерили эквивалентную потенциальную температуру, которая отражает энергию влаги в атмосфере. Оказалось, что этот показатель связан с такими экстремальными явлениями, как волны тепла, осадки и наводнения.

С увеличением средних глобальных температур воздух начинает удерживать больше влаги — семь процентов на каждый лишний градус Цельсия. При конденсации влаги выделяется тепловая энергия, усиливающая осадки. Кроме того, водяной пар является мощным парниковым газом, усиливающим потепление.

С 1980 по 2019 год мир потеплел примерно на 0,79 градуса Цельсия. При этом, принимая во внимание энергию влажности, мир нагрелся и увлажнился на 1,48 градуса Цельсия, а в тропиках потепление составило четыре градуса. Высокая влажность в тропиках усиливает штормовую активность до тропических циклонов и муссонов.

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