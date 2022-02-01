В лагере смерти Собибор нашли медальоны жертв Холокоста

На территории нацистского лагеря смерти Собибор, расположенного на востоке Польши , археологи нашли три медальона с изображениями Моисея и десяти заповедей на одной стороне и текстом еврейской молитвы "Шма Исраэль", что переводится как "Слушай, Израиль ", на другой. Эти медальоны принадлежали людям, раздевавшимся перед тем, как охранники загоняли их в газовые камеры, пишет издание Live Science со ссылкой на Управление древностей Израиля (IAA).

"Нам практически неизвестны истории тех людей, что стояли за этими медальонами, но они наверняка душераздирающие, — сказал Йорам Хайми, археолог из IAA и один из руководителей нынешних раскопок. — Нам лишь удалось установить, что среди еврейских общин Восточной Европы того времени распространилась своего рода традиция носить медальоны с записью "Шма Исраэль" на одной стороне и изображением Моисея и Скрижалей Завета на другой".

Неясно, впрочем, как и почему такие медальоны получили столь широкое распространение, кто их изготавливал и раздавал. Традиционно евреи произносили записанную на медальонах молитву как свои последние слова перед смертью. Тексты молитв, заключенных в каждый такой металлический кулон, были записаны от руки.

За последний год исследователям удалось только определить страны происхождения каждого медальона: Украина (Львов), Польша и Чехословакия. Первый из этих трех медальонов был найден в руинах барака, где жертв раздевали перед газовыми камерами. Второй, где на изображении скрижалей встречаются римские цифры, — в бараке того же назначения в "Лагере II" Собибора. Наконец, третий медальон, от которого более-менее сохранилась лишь сторона с молитвой, найден у братской могилы. Собибор был связан с железной дорогой, по которой везли евреев, собранных со всей Европы, и Хайми считает вполне вероятным, что не все, прибывшие в поездах, или те, кого доставили в лагерь смерти пешком или на грузовиках, были включены в списки, использованные позже для оценки общего числа погибших.