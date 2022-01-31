Биолог сделал прогноз о следующем штамме коронавируса

«Стратегия вируса — всегда хорошо распространяться, но быть незаметным. Вирусы, которые так незаметно заражают людей, это те вирусы, которые уже давно внедрились в человеческую популяцию, и они находятся в равновесии со своим хозяином. А вирусы, которые вызывают серьезные заболевания, это обычно те, которые не так давно перешли на человека от другого хозяина. Они еще не адаптировались и не стали такими незаметными. Коронавирус сейчас на наших глазах превращается в такой незаметный вирус», — поделился Чумаков.