Десятки мутаций: как за 9 месяцев изменился SARS-CoV-2 в организме ВИЧ-больной

Врачи из ЮАР описали новый случай многомесячного присутствия коронавируса в организме — молодая женщина с нелеченым ВИЧ проболела COVID-19 почти год, за это время коронавирус обзавелся минимум 21 новой мутацией. У людей со слабым иммунитетом вирус может оставаться в организме месяцами, накапливая мутации, способные сделать его более опасным, предупреждают врачи. Это не первый такой случай, и он дополнительно подчеркивает, как важно защищать от заражения людей с ВИЧ и другими заболеваниями, ослабляющими иммунную систему.

Мир столкнулся уже с несколькими волнами коронавируса, но происхождение новых его штаммов не изучено до конца. По одной из версий, источником мутаций становятся люди с ослабленным иммунитетом - онкобольные на химиотерапии, принимающие иммуносупрессоры пациенты с пересаженными органами, люди с прогрессирующим ВИЧ. Неспособность организма избавиться от SARS-CoV-2 приводит к тому, что вирус живет месяцами, мутируя и приобретая свойства, способные сделать его опаснее.

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Команда исследователей из южноафриканского Университета Квазулу-Натал описала новый подобный случай в пока не рецензированной работе и разместила на сервисе препринтов SSRN. В сентябре 2021 года в одну из больниц Кейптауна обратилась женщина 20 лет с жалобами на боль в горле, плохой аппетит, затрудненное глотание и общее недомогание. С рождения пациентка была носительницей ВИЧ и принимала антиретровирусные препараты, но в начале 2021 года по неуказанной причине стала ими пренебрегать. От коронавируса она не прививалась.

Женщина была в ясном сознании, не имела проблем с дыханием и неврологических нарушений. Сердце, почки и печень были в порядке, лимфоузлы не увеличились. Анализы выявили COVID-19 и прогрессирующую ВИЧ-инфекцию. Хотя в больнице пациентка возобновила прием АРВТ, SARS-CoV-2 не покидал организм.

Врачи выяснили, что первый раз тест на SARS-CoV-2 она сдавала еще в январе 2021 года, проживая в сельской местности, и анализ был положительным. Получив январский образец мазка из носа пациентки, врачи сравнили его с сентябрьским и октябрьским. Филогенетический анализ показал, что во всех трех мазках присутствовал один и тот же вирус. О повторном заражении речь не шла - пациентка была больна COVID-19 на протяжении более чем девяти месяцев.

"За этот период вирус приобрел по меньшей мере десять мутаций в гликопротеине белкового шипа и 11 мутаций вне его, - пишут авторы работы. - Дополнительные мутации шипа включали шесть мутаций в рецептор-связывающем домене, делецию аминокислотных остатков N-концевого домена, которая приводит к нейтрализации антител и часто наблюдается при хронических инфекциях, и две замены в домене S2".

Некоторые возникшие мутации успевали пропасть - они появились в сентябрьском образце, но исчезли в октябрьском. Лишь к концу ноября организм окреп настолько, чтобы избавиться от SARS-CoV-2. Сравнение генома вируса пациентки с другими 7977 геномами, в том числе 366 из ЮАР, не показали совпадений, отмечают исследователи, поэтому доказательств, что пациентка заразила кого-либо мутантным штаммом, нет. Однако исключать этого нельзя.

"Наш случай дополняет данные о том, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хронической инфекции SARS-CoV-2, - отмечают исследователи. - Такие инфекции не только обеспечивают непрерывное выделение инфекционных вирионов, но и приводят к накоплению мутаций, некоторые из которых могут привести к появлению новых вариантов. Поэтому важно, чтобы страны с высоким распространением ВИЧ-инфекции поощряли своевременную диагностику ВИЧ и прием антиретровирусных препаратов".

Ранее специалисты этого же университета описали аналогичный случай у 36-летней пациентки с ВИЧ - она проболела COVID-19 233 дня, за это время SARS-CoV-2 в ее организме накопил более 30 мутаций. 13 из них были связаны с белковым шипом, необходимым вирусу для проникновения в клетки и их заражения.

Предположительно, около 8 млн человек в мире живут с ВИЧ, не зная об инфекции. А у 1,7 млн возникают проблемы с лечением и АРВТ помогает им недостаточно.

Таким образом, почти 10 млн человек могут стать носителями COVID-19 на долгие месяцы и тем самым дать вирусу возможность беспрепятственно мутировать. Однако без необходимого количества данных о зараженных COVID-19 носителях ВИЧ делать выводы о масштабах рисков пока рано. А пожилой британец, перенесший из-за лейкемии курс химиотерапии, проболел COVID-19 305 дней. За это время он похудел почти вдвое, неделями не вставал с постели и ждал смерти. Вылечить его удалось с помощью экспериментальной комбинации моноклональных антител, и мужчина через несколько недель смог вернуться к нормальной жизни.