Назван необычный симптом после омикрона

«При „Омикроне“ у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара», — объяснил Сергей Токарев.