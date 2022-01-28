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4 часа назад

Песков заявил, что вводить избыточные ограничения из-за "омикрона" не имеет смысла

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мировой опыт показывает, что вводить избыточные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса не имеет смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами в пятницу, в то же время отметив, что число случаев заражения в стране еще может вырасти.

"Эти цифры [по заболеваемости в РФ] пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США, поэтому нельзя исключать, что они еще будут увеличиваться", - сказал представитель Кремля.

"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то избыточные ограничения не имеют смысла", - подчеркнул Песков. При этом каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться наиболее предпочтительных санитарных режимов, отметил он. "Что у нас и происходит", - добавил пресс-секретарь.

По данным федерального оперштаба на пятницу, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. При этом за сутки выздоровели после ковида 29 506 человек.

Рост заражений коронавирусной инфекцией начался в России после новогодних праздников, в том числе в связи с распространением омикрон-штамма. Ранее в январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план дополнительных действий по борьбе с новым штаммом.

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