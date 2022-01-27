Когда в России смогут вновь увидеть полное солнечное затмение

В 2033 году россияне смогут увидеть полное солнечное затмение на Дальнем Востоке и Чукотке. Об этом рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга астроном Денис Денисенко.

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По его словам, ближайшее полное солнечное затмение произойдет в апреле 2024 и будет видно в Америке. В России же его смогут увидеть лишь в 2033 году.

Астроном уточнил, что солнечные и лунные затмения повторяются через каждые 18 лет и 11 дней. Период называется «сарос» и за это время Земля успевает повернуться всего лишь на одну треть оборота. Поэтому затмения каждый раз происходят в разных регионах планеты, рассказал он Ura.ru.

— С точки зрения науки, затмение полезно, чтобы изучать структуру солнечной короны, предсказывать активность, корональные выбросы с поверхности. Ну и всегда считалось, что затмение — это предвестник каких-то бед или войн, люди в это верили и верят до сих пор, — пояснил Денисенко.

По словам эксперта, затмение также влияет на поведение животных и птиц, которые могут подумать, что настала ночь и лечь спать.