Медалью Русского географического общества наградили мэра Анапы

Малую серебряную медаль Василий Швец получил сегодня из рук председателя Краснодарского краевого отделения РГО Ивана Чайки.Это одна из старейших и самых уважаемых наград общества, которая вручается уже более 160-ти лет. За последние годы ей были удостоены мэр Москвы Сергей Собянин, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов, зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев. «При участии Василия Швеца было поддержано много инициатив, реализованы масштабные проекты. Его вклад по достоинству оценило руководство, управляющий совет и президент РГО Сергей Шойгу, который подписал документы наградной комиссии», — отметил Иван Чайка.Надо отметить, что с Анапой Русское географическое общество связывают давние дружеские отношения. В 2021 году здесь проходило выездное заседание комиссии по туризму РГО, где обсуждались приоритетные для России направления в развитии туризма. С 2018 года на территории курорта действует популярный маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», а с 2016 года по инициативе Президента РФ в ВДЦ «Смена» проводятся тематические смены РГО.