Когда в США ежедневно ковидом заболевают полтора миллиона человек, больницы переполнены, а медицина испытывает тяжелейшие перегрузки, над главным американским эпидемиологом Энтони Фаучи нависла серьезная опасность, которая может стоить ему не только карьеры.

Нет, это не возможность заразиться и умереть от модного штамма COVID-19, названного "омикрон", хотя и тоже связана с той самой болезнью. Дело в том, что американские конгрессмены заподозрили доктора Фаучи в сокрытии данных о происхождении COVID-19. Об этом они написали в письме, которое республиканцы из Палаты представителей Конгресса США отправили министру здравоохранения и социальных служб страны Хавьеру Бесерре. Суть его сводится к тому, что Фаучи лучше, чем кто-либо другой был осведомлен о возможно искусственном происхождении COVID-19, но молчал.

«Мы опубликовали ранее не известную электронную переписку, которая показывает, что доктор Фаучи мог скрыть информацию по поводу происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане и умышленно преуменьшал значение этой теории», - написал в Twitter один из авторов письма Джейс Комер.

Конгрессмены выражаются максимально обтекаемо, дабы не раскрыть куда более важный секрет. Но речь идет о том, что Фаучи на самом деле имел отношение и сам участвовал в экспериментах с коронавирусами, которые проводились на деньги американских налогоплательщиков, по-видимому, не только в США, но и в других странах, в том числе и в Китае. Есть такие программы научной кооперации. Кстати, факт международного сотрудничества в области изучения коронавирусов не отрицают и в Китае. Только там категорически отвергают возможность утечки из лабораторий в Ухане.

По данным газеты Independent, информация о том, что Фаучи участвовал в исследовательских проектах Уханьского института вирусологии, связанных с коронавирусами, впервые появилась в видео организации Project Veritas. Как пишет издание, сам господин Фаучи, выступая по этому поводу в Сенате, заявил, что информация о нем искажена и его противники используют ее в политических целях. То есть он поначалу открестился, солгал. Но в Национальных институтах здоровья (NIH) США, учреждении департамента здравоохранения, объединяющем 27 институтов и центров, с которыми Фаучи тесно связан, после многократных опровержений все-таки признали, что финансировали исследования (в том числе и в китайском Ухане) по модификации коронавирусов. Тогда-то впервые члены Конгресса США и потребовали отставки главного эпидемиолога. Сейчас добавилось обвинение в жестоких экспериментах над животными, которые проводил возглавляемый им институт. Там щенков бигля заживо съедали паразиты насекомых после введения бедным собачкам экспериментальных медикаментов.

«Он должен быть уволен… Абсолютно, абсолютно», - заявил сенатор Рэнд Пол, имея в виду главного борца с COVID-19 в США Энтони Фаучи.

По данным сенатора исследовательская программа, которой фактически руководил Фаучи, была направлена на создание не существующего в природе супервируса путем скрещивания двух разных вирусов. Рэнд Пол считает, что поскольку до этого факт проведения таких экспериментов в принципе отрицался господином Фаучи, в том числе, когда он давал показания в комиссии Конгресса, то теперь он должен быть уволен со своего поста.

Фаучи, оправдываясь в эфире телеканала АВС, заявил, что вирусы, о которых идет речь, якобы тестировались на мышах, молекулярно слишком далеки от COVID-19 и де не опасны для человека. Но веры ему нет, и на этом фоне в американском Twitter набирает популярность хештег #ArrestFauci (арестуйте Фаучи). А американские СМИ не исключают, что в столь острый момент борьбы с пандемией в США в конгрессе пройдет голосование по этому вопросу. Такие они, американцы, для которых истина превыше всего: вместо ковида бьют по главному эпидемиологу. Инициативу выдвинула при поддержке ряда своих соратников ультраправая конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин и к ней присоединяется все больше законодателей, причем, и демократов, и республиканцев, выступающих за увольнение главного эпидемиолога.

Даже если инициатива не пройдет, она сильно ударит по и без того небелоснежному имиджу президента Байдена, для которого господин Фаучи является чуть ли не ключевой фигурой команды в столь острый момент. На протяжении долгого времени Байден и члены его администрации, в том числе хорошо знакомая россиянам Джейн Псаки, защищали Фаучи от нападок. Президент США не так давно даже заявил: «Я очень уверен в докторе Фаучи».

Но теперь понятно, что главный эпидемиолог был в курсе совместных программ с Уханем, по которым NIH при посредничестве некоммерческой группы EcoHealth Alliance выделил с 2014 по 2019 год в качестве гранта 600 000 долларов Уханьскому институту вирусологии с целью исследования коронавирусов летучих мышей. Судя по всему, когда США попытались обвинить Китай в разработке биологического оружия чуть ли не для того, чтобы перезаразить весь мир, Фаучи было неудобно признаться, что если бы это на самом деле имело место, то на американские деньги и под американским же контролем. И Фаучи не только скрывал свое прямое отношение к уханьским экспериментам, но и твердо стоял на естественной версии происхождения нового коронавируса. Хотя отвергать разработку и утечку ковид-19 из лаборатории он, судя по всему, был обязан совсем по другим причинам. Однако невнятные и путанные оправдания Фаучи и вся эта расследовательская возня в США позволяет нам по-новому взглянуть на историю происхождения коронавируса № 19.

Прежде всего следует отметить, что теперь окончательно ясно: правительство США и подведомственные им структуры выделяли деньги на лабораторные эксперименты с коронавирусами на протяжении десятков лет. Главная цель: создать модификацию, заразную для человека. Какая уж там была задача – чисто исследовательская или военная – это второй вопрос. Американцы при всей их приверженности истине, никогда не признаются, что их ученые облажались и вынесли из лаборатории мировую заразу, тем более не скажут, что специально вывели вирус и заразили им своих же граждан, которые потом разнесли его по свету.

Тем не менее, в Китае накануне Нового года был обнародован исследовательский доклад под названием «США, ответственны за глобальное распространение COVID-19». Документ – совместная работа аналитического центра Intelligence & Alliance и Института Тайхэ. Согласно докладу, в котором проанализированы данные из множества источников, Соединенные Штаты, скорее всего, являются страной, где первоначально возник COVID-19, и страной, наиболее ответственной за быстрое глобальное распространение вируса. А политические манипуляции вокруг болезни, которые китайцы называют «политическим вирусом» снизили эффективность глобальных усилий по борьбе с пандемией.

В докладе отмечается, что в последнее время появляется все больше данных о первых случаях заболевания в США, которые все дальше отодвигают сроки вспышки пандемии на американской территории. И эти данные добавляют доказательств версии американского происхождения COVID-19.

Китайские аналитики, например, отсылают к материалу, опубликованном 30 марта 2020 года в New England Journal of Medicine, где сообщалось об обследовании 24 тяжелобольных пациентов в американском городе Сиэтле. «Ни один из пациентов недавно не ездил в страну с известной передачей инфекции, такую как Китай, Республика Корея, Иран или Италия… Геномный и эпидемиологический анализ секвенированной РНК вируса, обнаруженного в западном Вашингтоне, показал, что распространение SARS-CoV-2 было результатом местной передачи…».

Исследования показали, что для 12 северо-восточных штатов США даты первого заражения приходятся в основном на период с августа по октябрь 2019 года. Самое раннее – 26 апреля 2019 года в штате Род-Айленд, а самое позднее – 30 ноября 2019 года в штате Делавэр. Все эти даты являются более ранними, чем официальная дата обнаружения COVID-19 в США. Таков вывод американских ученых, на который обращают внимание китайцы.

В докладе Соединенные Штаты названы «главной силой глобального распространения COVID-19» хотя бы потому, то «эта страна пропустила лучшее время для сдерживания пандемии на ранней стадии». «Его политика открытых дверей усугубила глобальное распространение вируса, а его безответственная репатриация иммигрантов способствовала экспорту заболевания по всему миру». Американские войска, дислоцированные за рубежом, неоднократно нарушали протоколы профилактики эпидемий, ускоряя передачу, отмечается в докладе. «Неспособность страны контролировать COVID-19 во время международных встреч и мероприятий на ее территории привела к «суперраспространению» вируса, а ее односторонние санкции - к гуманитарному кризису».

«Соединенные Штаты были одержимы политическими интересами, безответственно относились к сдерживанию пандемии, политизировали вирус и тем самым нанесли ущерб как Америке, так и миру в целом».

В заключение в докладе говорится, что, поскольку пандемия COVID-19 продолжает бушевать, особенно с появлением мутантных штаммов, это увеличивает неопределенность в отношении будущих глобальных противоэпидемических мероприятий. И Соединенные Штаты должны отказаться от своей зацикленности на политических интересах и задуматься о своих основных ошибках в профилактике эпидемий и борьбе с ними.

Авторы доклада вовсе не требуют от США признаний. Они призывают Соединенные Штаты прекратить политизацию коронавируса, перестать подрывать международное сотрудничество в борьбе с пандемией, активно делиться своими вакцинами с миром, проводить объективные исследования по отслеживанию происхождения вируса и способствовать восстановлению мировой экономики, чтобы пандемия COVID-19 была в конечном итоге побеждена.

Тем не менее в докладе имеется убийственная, хотя и не совсем новая фактология происхождения COVID-19. Китайские аналитики отсылают к исследованию IATT (Международная ассоциация по торговле технологиями), в отчете которого, озаглавленном «Нулевой пациент», цитируется статья в авторитетной The New York Times от 5 августа 2019 года под названием «Исследования смертельно опасных микробов в армейской лаборатории прекращены из-за соображений безопасности». И тут уже китайские аналитики, не смущаясь, предполагают, что коронавирус был создан в секретной лаборатории Пентагона в Форт-Детрике:

«США первыми начали исследования в области рекомбинантных вирусов и обладают непревзойденным потенциалом в этой области. Они также профинансировали и провели больше исследований в области коронавирусов, чем любая другая страна. До 2015 года команда доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины разработала самую передовую технологию рекомбинации коронавирусов и получила генетические последовательности коронавирусов в результате своих исследований в сотрудничестве с военной биолабораторией в Форт-Детрике. Данная лаборатория была внезапно закрыта американскими военными из-за подозрений об утечках в июле 2019 года. За закрытием лаборатории последовали сообщения о вспышках неизвестной пневмонии с симптомами, аналогичными COVID-19, в окрестностях Форт-Детрика. Не исключено, что там и находится источник пандемии».

Собственно, это уже и не такой жуткий секрет. Признания в создании нового типа коронавируса были сделаны ранее американцами в некоторых научных изданиях, например, в журнале Nature (Атипично-подобный кластер циркулирующих коронавирусов летучих мышей показывает потенциал для появления у человека (nature.com). В статье, опубликованной 15 ноября 2015 года, американские ученые с гордостью информировали мировую общественность: «Созданные коронавирусы могут эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать титров in vitro (в пробирке), эквивалентных эпидемическим штаммам SARS-CoV. Кроме того, эксперименты in vivo (внутри живого организма) демонстрируют репликацию вируса-химеры в легких мыши с заметным патогенезом. Оценка доступных иммунотерапевтических и профилактических методов на основе атипичной пневмонии показала низкую эффективность; подходы как к моноклональным антителам, так и к вакцинам не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования CoV с использованием нового белка с шипами». Иными словами, многолетние методики лечения вирусных заболеваний бессильны против созданных группой этих ученых коронавирусов. Авторы объявили, что ими получен крайне опасный вирус, и, что «появление SARS-CoV ознаменовало новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и огромным экономическим последствиям».

Доклад китайских аналитиков свидетельствует о том, что разработки по созданию коронавируса велись одновременно в лабораториях в Форт-Детрике и Галвестоне. И во многих странах ранние случаи заражения коронавирусом связаны с Соединёнными Штатами: «12 государств… официально сообщили, что "нулевой пациент" в этих странах прибыл из США». Согласно исследованиям японского университета Кайо, университета Тель-Авива и канадских специалистов, заражение в эти страны «занесли люди, прибывшие из США», «штаммом вируса, который возник в США»,

Выходит, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории на территории США. Вольно или невольно им заразились американцы, которые потом разнесли болезнь по всему свету. Возможно, (умышленно или нет) в Ухань ее доставили бравые американские вояки, участвовавшие в международных военных играх, которые традиционно проводятся в этом городе.

Конечно же, кто-то в руководстве США обладал всей полнотой информации, но привычно перевел стрелки на конкурентов. Если это вообще не заранее спланированная операция под условным названием «Остановить развитие Китая». Если уж в погоне за мировым лидерством США устроили теракт в Нью-Йорке и развязали масштабные войны, то почему бы им не запустить пандемию в Китае, надеясь, что полтора миллиарда китайцев быстро перезаразятся и будут долго болеть, бросив свою экономику?