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27 минут назад

На Земле началось шестое массовое вымирание

Биологи Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже представили доказательства начала нового массового вымирания, вызванного деятельностью человека. Свои выводы исследователи представили в журнале Biological Reviews.

На Земле началось шестое массовое вымирание
Фото: ReutersReuters

Как пишут ученые, шестое массовое вымирание пока что затрагивает отдельные группы организмов, находящиеся в бедственном положении. Это объясняет, почему темпы вымирания животных, указанных в Красном списке МСОП («Красная книга»), не отличается от фоновых. Список редких и исчезающих видов живых организмов включает лишь незначительную часть беспозвоночных, оцененных по охранному статусу. Оценки истинной скорости вымирания организмов этой группы намного превосходят фоновое значение.

Ученые признали неизбежность катастрофы на Земле

По мнению исследователей, примерно с XVI века моллюски потеряли 7,5-13 процентов видов из двух миллионов. Это составляет 150-260 тысяч видов, что на несколько порядков больше количества, занесенного в Красную книгу (882 вида). При этом нет никаких доказательств того, что морская биота достигла того же кризиса, что и неморская. Островные виды пострадали гораздо больше, чем континентальные.

Авторы работы не согласны с утверждением, что новое вымирание является естественным порядком вещей. В настоящее время человек является единственной значительной силой, способной оказывать значительное воздействие на биосферу Земли. Как заключают специалисты, перед лицом нарастающего кризиса ученые должны применять методы превентивной археологии, собирать и документировать как можно больше видов, прежде чем они исчезнут.

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