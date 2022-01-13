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9 часов назад

Политологи объяснили, как готовились протесты в Казахстане

Беспорядки в Казахстане были подготовлены определенными частями казахстанской элиты. Такое мнение высказал член Научного совета при Совбезе РФ, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Протесты в мире: требования, ход, итоги». По его словам, инициаторы мятежа оперативно запустили протестный механизм, триггером для которого стал резкий рост цен на газ.

Политологи объяснили, как готовились протесты в Казахстане
Фото: Ura.RuUra.Ru

«С этой точки зрения Казахстан является очень опасным прецедентом, ведь получается, что мы имеем дело не с протестом, а с вооруженным мятежом, подготовленным заранее определенными частями казахстанской элиты. Триггером, конечно, послужило опрометчивое решение с повышением цен на газ, на которое мгновенно отреагировали запуском готового протестного механизма», — цитирует Андрея Манойло пресс-служба МИА «Россия сегодня».

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Политолог отметил, что в классической схеме народное недовольство начинают «подогревать» с помощью «вбросов» и тематических групп в социальных сетях. В Казахстане пропагандистская подготовка отсутствовала, уточнил Манойло, а ведущая роль в протестах была отведена криминальным группировкам. Он также предположил, что протесты готовились с помощью западных разведок.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов указал на ключевую роль в решении конфликта Организации Договора коллективной безопасности и президента РФ Владимира Путина. По его словам, протесты в Казахстане показали жизнеспособность ОДКБ. «Есть шанс, что ОДКБ станет реальной военной организацией, и этим шансом надо воспользоваться», — подчеркнул Ремизов.

С тем, что Россия показала себя как гарант безопасности для союзников, согласен и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, военная миссия ОДКБ, основную роль в которой играли миротворцы из РФ, показала, что и впредь сможет предотвращать подобные казахстанскому сценарии в других странах.

В России подобное развитие событий маловероятно, считает глава Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, власти РФ научились вести диалог с обществом на всех уровнях и давать обратную связь. Это все помогает снизить протестную активность, отметил Кузнецов.

Директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков отметил, что большинство митингов 2021 года были вызваны напряженностью из-за пандемии COVID-19. Протестующие выходили на улицы с достаточно примитивными требованиями. Сами акции при этом были более быстрыми, экстремальными и агрессивными, но «содержательно нищими».

Ситуация в Казахстане начала накалятся 2 января. Стихийные акции протеста из-за резкого роста цен на сжиженный газ переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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