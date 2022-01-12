В Кремле допустили сниженную нагрузку на систему здравоохранения при омикроне

Нагрузка на систему здравоохранения при омикроне может быть ниже, чем в случае с другими штаммами коронавируса. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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«Мы имеем какие-то предварительные данные о том, что протекает [омикрон] легче. Возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но изрядный задел прочности все равно необходим», — сказал представитель Кремля.

Песков также предрек отметил, что цифры заболеваемости в России при омикрон-штамме коронавируса ожидаются очень высокими.