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15 часов назад

ВОЗ: Более 50% европейцев заразятся "омикроном" за 6-8 недель

При нынешних темпах распространения штамма "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель вирусом заразятся более половины европейцев. Об этом заявил на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME).

ВОЗ: Более 50% европейцев заразятся "омикроном" за 6-8 недель
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что "омикрон" обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован", - отметил Клюге (цитата по ТАСС).

По его словам, в первую неделю 2022 года в Европе выявили семь миллионов новых случаев COVID-19. За две недели эта цифра выросла в два раза.

"Показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией", - подчеркнул Клюге.

Представитель ВОЗ добавил, что "омикрон" быстро становится доминирующим штаммом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. Кроме того, испытания на лабораторных животных показали эффективность российской вакцины "Спутник V" против "омикрона". При этом, по словам ученого, говорить о "легкости" этого штамма нельзя, поскольку "омикрон" распространяется быстрее других вариантов вируса.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран, в том числе и в России.

Наука,Денис Логунов,Ханс Клюге,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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