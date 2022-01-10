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10 января

Стало известно о необычной способности «омикрон»-штамма

Разновидность COVID-19 «омикрон» способна объединяться с другими штаммами вируса при одновременном нахождении в организме пациента, сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова. Стали известны самые распространенные симптомы омикрон-штамма По его словам, около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был «дельта», после чего его начал вытеснять «омикрон» вариант. Как отметил эксперт, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека. Чепурнов подчеркнул, что новый штамм смог «выхватить» целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного. По мнению южноафриканских ученых, которые провели исследование в больнице Стива Бико, где впервые выявили «омикрон», появление штамма означает завершение самой острой фазы пандемии. 

Стало известно о необычной способности «омикрон»-штамма
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Наука,COVID-19,Александр Чепурнов,
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