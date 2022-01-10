Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что те антитела, которые вырабатываются у переболевших коронавирусом, могут оказываться способными атаковать здоровые клетки различных органов и тканей организма.
Выводы специалистов опубликовали в Journal of Translational Medicine, сообщает ИА DEITA.RU.
Как удалось выяснить экспертам, через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19, у людей отмечается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. В частности, они могут спровоцировать хронические воспаления, повреждения кожи, суставов и нервной системы.
Ранее стало известно о том, группа учёных на Кипре обнаружила новую мутацию коронавируса, представляющую из себя гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». В этой связи ими было принято решение назвать её «дельтакрон».