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19 часов назад

Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что те антитела, которые вырабатываются у переболевших коронавирусом, могут оказываться способными атаковать здоровые клетки различных органов и тканей организма.

Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки
Фото: Deita.ruDeita.ru

Выводы специалистов опубликовали в Journal of Translational Medicine, сообщает ИА DEITA.RU.

Как удалось выяснить экспертам, через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19, у людей отмечается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. В частности, они могут спровоцировать хронические воспаления, повреждения кожи, суставов и нервной системы.

Ранее стало известно о том, группа учёных на Кипре обнаружила новую мутацию коронавируса, представляющую из себя гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». В этой связи ими было принято решение назвать её «дельтакрон».

Наука,COVID-19,РИА "Дейта",
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