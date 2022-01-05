Вирусолог назвал возможный источник новой опасной эпидемии

«Омикрон-штамм ведь характерен не просто большим количеством мутаций, но и тем, что получил встройку, которая, предположительно, привнесла в клетку некий простудный вирус. И какую роль все это сыграет пока не совсем понятно даже в отношении этого штамма. Но главное — стало понятно, что такие вещи возможны в принципе, а это является очень опасной тенденцией, которая может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям», —заключил вирусолог.