Известный российский историк погиб при пожаре в захламленной квартире

Историк и профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Яранцев погиб в возрасте 71 года при пожаре в собственной квартире. Об этом сообщает KP.RU.

Спасатели отметили, что квартира известного российского историка была захламлена. Ранее поступали данные, что Яранцев и его супруга тяжело больны, нуждаются в деньгах на пропитание и лекарства, а также вынуждены соблюдать постельный режим.

Из квартиры удалось спасти супругу Яранцева, она госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами и острым отравлением дымом.