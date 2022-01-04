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11 часов назад

Известный российский историк погиб при пожаре в захламленной квартире

Известный российский историк погиб при пожаре в захламленной квартире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Историк и профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Яранцев погиб в возрасте 71 года при пожаре в собственной квартире. Об этом сообщает KP.RU.

Спасатели отметили, что квартира известного российского историка была захламлена. Ранее поступали данные, что Яранцев и его супруга тяжело больны, нуждаются в деньгах на пропитание и лекарства, а также вынуждены соблюдать постельный режим.

Из квартиры удалось спасти супругу Яранцева, она госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами и острым отравлением дымом.

Яранцев является автором и редактором энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга». В последние годы он проводил экскурсии по Санкт-Петербургу, однако состояние здоровья историка ухудшилось после пандемии COVID-19 и перелома ноги.

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