Предсказан срок достижения людьми бессмертия

Нынешнее поколение с большой гарантией доживет до технологий бессмертия, уверен ученый, руководитель фонда «Наука против старения» и общественной организации Open Longevity Михаил Батин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о главных трендах в поиске бессмертия, таких, как искусственный интеллект, изучение механизмов старения и омоложение генома.

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Работа по продлению жизни человека и устранению причин смерти, по словам Батина, связана с множеством областей деятельности. Это не одна технология, а совокупность многих знаний, начиная от материаловедения и заканчивая искусственным интеллектом. Тем не менее, уже сейчас мы можем выделить некоторые направления и тренды в сфере поиска рецепта бессмертия, которые пересекаются между собой.

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Трансплантация

«Первое, самое очевидное и давно развивающееся направление — это замещение органов и тканей, которые в результате старения ухудшили или прекратили функционирование. Сегодня, благодаря развитию хирургии, мы можем пересадить человеку донорское сердце, легкое, печень — почти все», — рассказал Батин.

Самым удивительным в этом направлении, по словам специалиста, является пересадка тела. Существует ряд серьезных технологических задач — соединение сосудов, трахеи, позвоночника, нервов. Но они, по словам собеседника «Ленты.ру», не являются неразрешимыми. По сути, это решение проблемы старения для половины организма. Батин также предположил, что, возможно, когда-то мы сможем пересаживать и участки мозга, ухудшившие свое функционирование.

В поисках сознания

По словам Батина, на этапе пересадки участков мозга человечество встает перед вопросом: а кому именно мы собираемся продлевать жизнь? Ученый пояснил, что если заменить ногу, руку и даже сердце, человек все равно останется самим собой. Но с мозгом все иначе.

«Получается, все дело в нашей личности, сознании, памяти. И именно поэтому все исследования, связанные с моделированием сознания, пониманием того, как оно устроено, как устроена наша личность, весь корпус нашего когнитивного, крайне важны. По сути, если нам удастся смоделировать деятельность мозга, сознание, если мы сможем на компьютере запустить личность человека, сможем ее перенести, то уже достигнем огромного прорыва в вопросе бессмертия», — уверен специалист.

Он отметил, что пока, к сожалению, ученые мало что могут сказать о том, как работает сознание. Но уверенно движутся в этом направлении.

Механизмы старения

Старение нельзя победить, не поняв, как оно работает. Именно поэтому изучения его механизмов является ключевым в вопросе поиска бессмертия. Проблема, по словам Батина, в том, что старение часто путают со временем, употребляя два этих слова как синонимы. На самом деле, это не так.

«Старение — набор биологических процессов, когда ломаются белки, накапливаются продукты химических реакций, метаболиты, захламляется организм. И удаление этого хлама является существенной задачей. С другой стороны, меняется и работа генома, необходимо добиться того, чтобы он функционировал как у молодого. Это, кстати, то, во что вложился создатель Amazon Джефф Безос. За омоложение клеток в 2014 году даже дали Нобелевскую премию», — рассказал эксперт.

Может показаться, что раз способ уже найден и Нобелевская премия уже получена, проблема старения решена. Пока это не совсем так. Батин объяснил, что, если дать созданное учеными средство животному, у него разовьется множественная тератома. Получается, задача теперь — провести организм по этой узкой тропинке между старением и раком. Необходимо исследовать факторы эпиотката, омоложения генома.

Нужны ли человеку органы?

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в органах главное не их наличие, а выполнение ими функций. По сути, организму все равно, как кислород попадет в мозг, лишь бы попадал. Если это происходит без участия легких, то никаких катастрофы в этом нет.

«Здесь, например, огромным прорывом была бы искусственная кровь. И вообще разработки, которые стремились бы воссоздать не сам орган, а его функцию. Это тоже связано с борьбой со старением и пониманием его механизмов», — подчеркнул ученый.

Сбор и компиляция

Как бы далеко ни продвинулись ученые в изучении старения и его механизмов, для того, чтобы победить эту болезнь, им понадобятся десятки лет для сбора и обработки полученной информации. Решить эту проблему, по словам Батина, поможет искусственный интеллект, потому работы в этой области также необходимы для борьбы со смертью.

«Мы плохо понимаем, как стареет человек. Здесь необходимы омиксные данные, то есть о всех сферах: белках, генах, РНК и прочем для того, чтобы построить точные математические модели и обучить машины, нейронные сети пониманию механизмов старения», — уверен ученый.

Как скоро ждать вечности и что здесь с этикой?

Если не случится какой-то катастрофы, а искусственный интеллект не убьет все человечество нынешнее поколение с большой гарантией доживет до технологий бессмертия, уверен Батин. Правда, тем, кому уже больше 50 лет, придется отчаянно работать, чтобы успеть запрыгнуть в этот поезд.

«Никаких этических вопросов, угрозы перенаселения планеты здесь, кстати, не стоит. Вклад в численность — это количество детей в семье, но там, где люди долго живут, население почему-то уменьшается. Эта история тесно связана с образованностью, исследования показывают, что, чем более образованы люди, тем меньше детей в семье. Так что, скорее, мы можем столкнуться с обратной проблемой», — предположил специалист.

XXI век, по его словам, — век фантастический в плане обилия технологий и их развития. Но, конечно, они могут как помочь выжить человечеству, так и уничтожить его. Искусственный интеллект может использоваться в военных целях, научный прогресс может быть нацелен на создание оружия массового поражения, а исследования ученых могут как излечить страшные заболевания, так и создать вирусы, страшнее COVID-19.