Ученый предсказал сроки окончания пандемии COVID-19

Штамм коронавируса омикрон, вероятно, является последней мутацией COVID-19 — волна заражений инфекцией может спасть уже к 20 февраля. Такие сроки окончания пандемии, сославшись на математическую модель, предсказал профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис порталу Newsbeast.

Ученый считает, что, к примеру, в Греции восходящая тенденция заражений будет продолжаться до 20-22 января. Соответственно спустя месяц после пика волны завершится ее спад. «Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — пояснил эксперт.

При этом Сарияннис предупредил, что даже если указанный вариант окажется последней мутацией вируса, среди людей не должна «преобладать логика самодовольства, что мол мы все легко переболеем и заавершим [пандемию]».