Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю

Тест-систему, способную определить заражение человека штаммом коронавируса "омикрон", создали в России за неделю. Первый скрининг тест-системой для ПЦР-диагностики уже активно применяется в стране.

Об этом в интервью "России 24" рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что сейчас все силы брошены на то, чтобы научиться предотвращать попадание новых возбудителей коронавируса в страну.

Штамм "омикрон" был обнаружен на юге Африки во второй половине ноября. Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой "омикрон" и оценила как "вызывающий обеспокоенность" из-за большого числа мутаций в S-белке.