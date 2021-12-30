Раскрыто влияние COVID-19 и вакцин на ДНК человека

Вакцины от COVID-19 не редактируют ДНК человека, однако при коронавирусе в случае иммунодефицита могут происходить встройки в клетки, что скорее является исключением. Об этом рассказал российский иммунолог Николай Крючков в интервью «Ридусу».

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По словам специалиста, крайне редко при COVID-19 могут происходить отдельные встройки. Такие измененные клетки, как отметил иммунолог, выводятся из организма.

«Клетки и без всяких вакцин периодически "портятся". И они удаляются иммунной системой организма», — уточнил Крючков.

Вместе с тем он добавил, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna не могут редактировать ДНК человека. В данных препаратах содержится генетический материал, однако это было известно изначально, подчеркнул иммунолог. По его утверждению, это не дает основания, чтобы называть вакцины генно-терапевтическими.