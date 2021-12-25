Астрономы опубликовали видео вращения звезд вокруг черной дыры

Астрономы опубликовали анимацию вращения звезд вокруг сверхмассивной черной дыры. Статья с описанием метода съемки была опубликована в Astronomy & Astrophysics .

В центре Млечного пути находится компактный источник излучения Стрелец А*. Он представляет собой сверхмассивную черную дыру, окруженную огромным облаком горячего газа, который излучает в радио, инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Расстояние до Стрельца А* составляет 27 тыс. световых лет, а масса черной дыры – 4 млн солнечных масс.