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7 часов назад

Астрономы опубликовали видео вращения звезд вокруг черной дыры

Астрономы опубликовали анимацию вращения звезд вокруг сверхмассивной черной дыры. Статья с описанием метода съемки была опубликована в Astronomy & Astrophysics.

В центре Млечного пути находится компактный источник излучения Стрелец А*. Он представляет собой сверхмассивную черную дыру, окруженную огромным облаком горячего газа, который излучает в радио, инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Расстояние до Стрельца А* составляет 27 тыс. световых лет, а масса черной дыры – 4 млн солнечных масс.

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