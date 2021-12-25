«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.