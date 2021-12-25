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11 часов назад

Учёные раскрыли опасность красного мяса

Учёные раскрыли опасность красного мяса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что употребления красного мяса человеком приводит к образованию в его организме вещества, стимулирующего образование холестериновых бляшек на стенках сосудов. О том, как это происходит, рассказала соавтор соответствующего исследования Стэнли Хейзен.

По словам специалиста, речь идёт о так называемом ТМАО — N-оксиде триметиламине. В результате масштабного исследования учёные пришли к выводу, что в его образовании важную роль играют перерабатывающие красное мясо бактерии Emergencia timonensis. При этом в кишечнике вегетарианцев они практически отсутствуют.

В рамках исследования специалисты даже пересадили эти бактерии в кишечник мышей, придерживающихся растительной диеты. По итогу у них практически сразу выросла концентрация ТМАО. А это, в свою очередь, увеличило риск образования тромбов и холестериновых бляшек.

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