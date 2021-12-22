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11 часов назад

Опровергнута возможность создания межзвездного двигателя Бюссара

Физики из Австрии и США опровергли работоспособность двигателя Бюссара, который, согласно гипотезе, может позволить космическим кораблям преодолевать межзвездные расстояния, и признали его создание невозможным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Опровергнута возможность создания межзвездного двигателя Бюссара
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Концепция, созданная Робертом Бюссаром в 1960 году, предусматривает захват протонов из космического пространства для поддержки термоядерных реакций. Для этого используется магнитная воронка, которая создается впереди корабля. Теоретическая возможность такого двигателя была подтверждена спустя девять лет, когда ученые впервые описали магнитные поля, пригодные для захвата протонов.

Исследователи создали математическую модель электромагнитных полей и признали, что основной принцип захвата частиц действительно работает. То есть протоны можно собирать из межзвездного пространства и направлять их в термоядерный двигатель, чтобы достичь скоростей, близких к скорости света.

Однако плотность атомов водорода в межзвездном пространстве достаточно низка и достигает одного на кубический сантиметр. Для эффективного сбора частиц магнитная воронка должна иметь гигантские размеры, достигая диаметров четырех тысяч километров, а длины — 150 миллионов километров. Авторы отмечают, что это технически невозможно даже для продвинутой цивилизации.

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