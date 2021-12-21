В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
17 часов назад

Ученые: Скорость таяния гималайских ледников выросла в 10 раз

Ученые Университета Лидса в Великобритании заявили, что из-за глобального потепления скорость таяния гималайских ледников в значительной степени увеличилась, что угрожает устойчивому водоснабжению миллионов людей, сообщается в статье в журнале Scientific Reports.

Ученые: Скорость таяния гималайских ледников выросла в 10 раз
Фото: Автор не известенАвтор не известен

Специалисты реконструировали размеры и площадь 14 798 гималайских ледников во время Малого ледникового периода, 400-700 лет назад. Далее они подсчитали, что с того времени ледники потеряли примерно 40% своей площади, она снизилась с 28 тысяч до порядка 19,6 тысячи квадратных километров. За этот период они потеряли 390-586 тысяч кубических километров льда. Данное значение эквивалентно всему льду, который содержится в Альпах, на Кавказе и в Скандинавии вместе взятых.

По словам ученых, гималайские ледники теряют лед со скоростью, которая в 10 раз превышает среднюю скорость таяния за прошлые столетия. При этом ускорение произошло в основном в последние несколько десятилетий. Вода, которая уже высвободилась из-за исчезновения ледников, подняла уровень моря во всем мире на 0,92-1,38 миллиметра.

Ускорение таяния гималайских ледников может негативно сказаться на жизнях сотен миллионов людей, зависящих от ключевых речных систем Азии – Брахмапутры, Ганга и Инда. Гималайские ледники быстрее теряют массу в восточных регионах, в том числе в Восточном Непале и Бутане. Кроме того, их таянию способствуют озера у устьев ледников и естественный мусор на поверхности льда.

Ранее сообщалось, передняя часть «Ледника Судного дня» в Антарктиде приобрела «тревожную трещину». По словам специалистов, она может стать причиной разрушения ледяного массива уже через пять лет.

Наука,Глобальное потепление,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители