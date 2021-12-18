Специалисты оценили данные о специфическом симптоме при "омикрон"-штамме COVID-19

Потеря аппетита не является специфическим симптомом при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса. К такому мнению пришли опрошенные РБК эксперты. Недавно британские ученые из ZOE COVID Study с помощью информации, полученной из своего приложения, обнаружили ряд симптомов, которые указывают на заражение штаммом "омикрон" COVID-19. По данным исследователей, среди заболевших "омикроном" часто встречаются следующие симптомы: насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание и першение в горле. Кроме этого, в публикации упоминается и один редкий для нового штамма симптом – потеря аппетита. "Вообще COVID-19 вызывает усталость, а, следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита. Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз", — считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, добавляя, что у каждого пациента болезнь проявляется и протекает по-своему. По словам специалиста, для всех штаммов коронавируса было характерно поражение легких. При это при заражении "омикрон"-вариантом наблюдается бронхит, а не воспаление легких, отметила она. Кроме того, в случае поражения кровеносной системы COVID-19 становится похож на васкулит — воспаление и некроз стенок сосудов, и болезнь в этом случае чревата большим количеством симптомов. Согласна с такой позицией и инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина. Она подчеркнула, что теряют аппетит заболевшие любым штаммом коронавируса. Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что штамм "омикрон" наиболее опасен для невакцинированных и не переболевших коронавирусом.