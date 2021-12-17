Ученые нашли в Австралии первую тысяченогую многоножку

Австралия известна своими огромными и жутковатыми животными вроде 25-сантиметровых пауков. Теперь список пугающих членистоногих пополнился самой "многоногой" в мире многоножкой, у которой более тысячи ног. Необычное животное обнаружила группа исследователей из Австралии и США в пещерах на западе страны. Подробнее многоножку ученые описали в статье в журнале Scientific Reports. Исследователи занимались оценкой воздействия подземных вод на окружающую среду в зоне добычи полезных ископаемых на западе страны, когда наткнулись на новый вид многоножек. В отличие от большинства сородичей, живущих на поверхности, эти многоножки обитали в пещерах на глубине до 60 метров. Новый вид исследователи назвали Eumillipes persephone, в честь Персефоны - древнегреческой богини подземного мира. У многоножки оказалось 1306 ног - больше, чем у любого другого известного вида. Предыдущей рекордсменкой была калифорнийская Illacme plenipes, у которой насчитывалось до 750 ног. "Эти животные были настолько уникальны, - говорит биолог Бруно Бузатто. - Как только я понял, какой длины они были... Стало ясно, что это что-то совершенно новое". У Е. persephone нитевидное тело длиной около 9,5 см и шириной всего миллиметр, состоящее из 330 сегментов, короткие ноги и конусообразная голова. Как и другие животные, живущие в постоянной темноте, эти многоножки бледны и слепы. Энтомолог Пол Марек сравнивает ее с белой нитью, выдернутой из рубашки. Чтобы посчитать количество ног, ученым пришлось сначала снять многоножку в высоком разрешении, а затем закрашивать на фото каждый десяток ног другим цветом. "Я пересчитал три раза, и это заняло около часа", - говорит Марек. Такая длина и строение, очевидно, позволяет многоножкам эффективно перемещаться под землей, отмечает соавтор исследования Хуанита Родригес. "Чем больше длина, тем больше силы для движения вперед", - говорит она. Такое количество сегментов тела позволяет многоножке перемещаться даже в скалистых местах, буквально просачиваясь в небольшие расщелины. Может ли новый вид как-то повлиять на жизнь людей, неизвестно, но в 2013 году португальские многоножки - вид, чье тело состоит всего из 25 сегментов - настолько плотно облепили железнодорожные рельсы в австралийском городе Перт, что это привело к столкновению поездов, потерявших сцепление с рельсами. Всего исследователи поймали восемь Е.persephone. О численности вида судить пока рано, но, по-видимому, к находящимся под угрозой исчезновения многоножка не относится. Удивительно обнаружить новый вид так глубоко, отмечает Родригес. Большинство многоножек живут на поверхности, питаясь, например, листьями. О рационе нового вида пока известно мало, но Бузатто уверен, что эти многоножки питаются грибами - другой пищи в достаточном количестве на этой глубине не так много. Физически Е.persephone похожа на предыдущую рекордсменку, но генетически они имеют лишь отдаленное родство. В Австралии известно около 2000 видов многоножек. Реальное их число, по мнению Бузатто, может доходить до 4000. "Мало кто осознает, что большая часть биоразнообразия Австралии до сих пор не описана, и поэтому так важны таксономисты, - говорит он. - По сути, виды из-за нас вымирают быстрее, чем мы успеваем их описывать". Родригес и ее коллеги также изучают химические соединения, вырабатываемые австралийскими многоножками. "Мы тестируем их, чтобы понять, можно ли их использовать в качестве средств от патогенов, которые устойчивы к известным противомикробным препаратам", - говорит она. Исследователи отметили, что в последние годы на глубине было найдено много ранее неизвестных видов беспозвоночных, в том числе многоножек, жуков и пауков. "Подземные среды обитания и их обитатели изучены критически слабо, несмотря на их экологическое значение для фильтрации грунтовых вод и токсинов в окружающей среде", - отмечают авторы исследования. Они рекомендуют свести к минимуму добычу полезных ископаемых в обследованном регионе, чтобы сохранить подземную среду обитания.