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1 час назад

Аномальные тепловые волны участились с 2010-х годов

Ученые Университета штата Вашингтон выявили, что с 2010-х годов волны тепла стали возникать чаще в средних и высоких широтах Северного полушария. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Climate.

Аномальные тепловые волны участились с 2010-х годов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи проанализировали климатические данные, охватывающие 1979-2019 годы. Оказалось, что частота тепловых волн с 80-х годов увеличилась в семь раз. В 2010-х жаркая погода наблюдалась 143 дня из 153 дней в теплые месяцы, с мая по сентябрь. Интенсивность тепловых волн также выросла на 17 процентов, а их географическая протяженность — на 46 процентов.

Известно, что аномальная жара может вызывать катастрофические засухи и лесные пожары, однако одновременное возникновение волн тепла в разных точках земного шара способно значительно усилить угрожающую ситуацию. На примере 2019-2020 годов показано, что в таких случаях мировой урожай сельскохозяйственных культур падает на четыре процента.

Крупные волны тепла ученые определяют как области высокой температуры, существующие три дня или более и охватывающие не менее 1,6 миллиона квадратных километров, что сравнимо с областью Монголии или Ирана. Причиной аномальной жары является общее повышение средней глобальной температуры из-за изменения климата. За прошедшее столетие мир нагрелся на один градус Цельсия, причем две трети этого повышения произошло с 1975 года.

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