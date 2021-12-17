Требования к ревакцинации повышаются из-за распространения "Омикрона" – Путин

Требования к ревакцинации повышаются из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон", заявил Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам президента, последствия распространения нового штамма пока непонятны, у исследователей есть разные версии. Одни исследователи считают эту форму более легкой, а по мнению других, возможны тяжелые постковидные последствия. Путин обратил внимание на то, что резко возросло количество болеющих коронавирусом детей. В свою очередь директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма "Омикрон". Ранее главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что штамм "Омикрон" с достаточно высокой вероятностью через некоторое время вытеснит "Дельта"-штамм. Он уточнил, что новая мутация COVID-19 распространяется в 2–4 раза быстрее "Дельта"-штамма.До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра.По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, такая ситуация является тревожной. В то же время она отметила, что хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз. Она также подчеркнула, что у ученых пока нет данных о том, уменьшится ли защита со временем.