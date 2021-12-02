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7 часов назад

Ученые назвали причины, по которым вакцина Pfizer не появится в России

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что американская вакцина от коронавируса Pfizer не появится в России из-за недоверия граждан к препарату.

Ученые назвали причины, по которым вакцина Pfizer не появится в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В России начали делать векторную вакцину, и это правильно, потому что даже с векторной вакциной приходится убеждать население, что она безопасна. А если бы мы вперед пустили Pfizer, совершенно новую, она бы еще хуже пошла», — сказал он в URA.RU.

Чумаков отметил, что американская мРНК-вакцина построена на более новой платформе, которая раньше нигде не использовалась. При этом по эффективности Pfizer похожа на российские вакцины.

В свою очередь профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский уточнил, что Pfizer не стремится выйти на российский рынок.

По его словам, производитель вакцины не рассматривает Россию как перспективный рынок. На это указывает то, что компания не подала заявку на регистрацию препарата в РФ.

Аграновский добавил, что был бы рад, если вакцина Pfizer была бы доступна в России, даже на коммерческом уровне.

Наука,Алексей Аграновский,Pfizer,РАН,МГУ,РИА Ura.ru,
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