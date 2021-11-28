В центре Гамалеи объяснили быструю разработку вакцины от COVID-19

«Они делали вакцину для профилактики Эболы, против MERS-варианта коронавируса, который нашли на Ближнем Востоке в 2012—2013 годах. И сделать новую вакцину технологически уже не составляло большого труда. А дальше пошли испытания, которые показали, что она приемлема, вызывает образование антител, защищает. Дает побочки, но вполне приемлемые. На это не нужно было несколько лет», — подчеркнул профессор.

