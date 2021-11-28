Штамм "омикрон" оказался способен заражать ранее переболевших COVID-19

Ранее в ВОЗ оценили эффективность вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Согласно заявлению, существующие препараты эффективны против нового варианта COVID-19. В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что омикрон опаснее дельта-штамма вируса, подчеркнули в ВОЗ. В ВОЗ также отметили, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжелому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.