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ВОЗ заявила о способности омикрон-штамма заражать ранее переболевших COVID-19

Lenta.ruиещё 6
10 минут назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске заражения омикрон-штаммом коронавируса людей, ранее переболевших COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Штамм "омикрон" оказался способен заражать ранее переболевших COVID-19
Фото: PixabayPixabay

При этом в организации отметили, что информация на этот счет пока носит «ограниченный характер».

Ранее в ВОЗ оценили эффективность вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Согласно заявлению, существующие препараты эффективны против нового варианта COVID-19. В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что омикрон опаснее дельта-штамма вируса, подчеркнули в ВОЗ. В ВОЗ также отметили, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжелому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.

Наука,Наука и техника,COVID-19,ВОЗ,
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