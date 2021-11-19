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В Оксфорде впервые препарировали человеческий эмбрион

Мир24
40 минут назад

Ученые из Оксфордского университета тщательно изучили человеческий эмбрион на ранней стадии развития. Это исследование стало первым в своем роде, так как раньше, по этическим соображениям, использовались зародыши мышей или приматов, сообщает Nature.

В Оксфорде впервые препарировали человеческий эмбрион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что изначально эмбрион состоит из стволовых клеток. Примерно на третьей неделе от зачатия стволовые клетки начинают превращаться в специализированные клетки различных органов и тканей. Этот процесс называется гаструляцией, и ученые до последнего времени не могли понять, как именно он происходит.

Авторы нового исследования препарировали образец донорского человеческого эмбриона, а затем использовали секвенирование одноклеточной РНК, чтобы определить, какие гены были активны в каждой из более чем 1000 отдельных клеток.

Они пришли к выводу, что в процессе развития происходит «взрыв клеточного разнообразия». Клетки эмбриона начинают группироваться в определенных областях. На этапе гаструляции в них впервые включаются определенные гены, и от этого зависит, частью какого органа станет клетка – головного мозга, легких, крови и так далее.

Ученые убедились, что многие детали этого процесса происходят у человека так же, как у мышей. Но есть и ключевые отличия – так, у людей протокровные клетки появлялись гораздо раньше, а зачатки нервной системы – позже, чем у грызунов.

Для более полной картины необходимо исследовать целый ряд эмбрионов, но в современнгой мире это затруднительно. Опытный образец ученые получили от женщины, которая узнала о беременности на раннем сроке и сделала прерывание через 16 дней после зачатия. До этого команда пять лет находилась в листе ожидания биологического материала.

Ранее ученые из Нидерландов раскрыли секрет идентичности близнецов. Для этого они применили анализ ДНК.

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