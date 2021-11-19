В Оксфорде впервые препарировали человеческий эмбрион

Ученые из Оксфордского университета тщательно изучили человеческий эмбрион на ранней стадии развития. Это исследование стало первым в своем роде, так как раньше, по этическим соображениям, использовались зародыши мышей или приматов, сообщает Nature.
Известно, что изначально эмбрион состоит из стволовых клеток. Примерно на третьей неделе от зачатия стволовые клетки начинают превращаться в специализированные клетки различных органов и тканей. Этот процесс называется гаструляцией, и ученые до последнего времени не могли понять, как именно он происходит.
Авторы нового исследования препарировали образец донорского человеческого эмбриона, а затем использовали секвенирование одноклеточной РНК, чтобы определить, какие гены были активны в каждой из более чем 1000 отдельных клеток.
Они пришли к выводу, что в процессе развития происходит «взрыв клеточного разнообразия». Клетки эмбриона начинают группироваться в определенных областях. На этапе гаструляции в них впервые включаются определенные гены, и от этого зависит, частью какого органа станет клетка – головного мозга, легких, крови и так далее.
Ученые убедились, что многие детали этого процесса происходят у человека так же, как у мышей. Но есть и ключевые отличия – так, у людей протокровные клетки появлялись гораздо раньше, а зачатки нервной системы – позже, чем у грызунов.
Для более полной картины необходимо исследовать целый ряд эмбрионов, но в современнгой мире это затруднительно. Опытный образец ученые получили от женщины, которая узнала о беременности на раннем сроке и сделала прерывание через 16 дней после зачатия. До этого команда пять лет находилась в листе ожидания биологического материала.
Ранее ученые из Нидерландов раскрыли секрет идентичности близнецов. Для этого они применили анализ ДНК.