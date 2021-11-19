У берегов Австралии обнаружили новый вид осьминога

"Бентосные мелководные виды являются одними из наиболее изученных осьминогов, и потому представляют большой интерес для исследователей и рыбаков, – говорит Майкл Амор из Западно-Австралийского музея. – Такое внимательное отношение приводит к улучшенному понимаю границ между видами и дает возможность обнаружить криптические (скрытые) таксоны".