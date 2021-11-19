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Ученые обнаружили новый вид осьминога у берегов Австралии

Газета.Ru
37 минут назад

Ученые сообщили об обнаружении нового вида осьминога у берегов Австралии. Статья об этом опубликована в журнале Zootaxa.

У берегов Австралии обнаружили новый вид осьминога
Фото: Mark Norman/Amor & HartMark Norman/Amor & Hart

"Бентосные мелководные виды являются одними из наиболее изученных осьминогов, и потому представляют большой интерес для исследователей и рыбаков, – говорит Майкл Амор из Западно-Австралийского музея. – Такое внимательное отношение приводит к улучшенному понимаю границ между видами и дает возможность обнаружить криптические (скрытые) таксоны".

Скрытые виды насколько схожи между собой, что не различаются по внешним признакам. Разница проявляется исключительно в мелочах: например, в разном строении копулятивного аппарата самцов насекомых или в мельчайших особенностях черепа или строения зубов млекопитающих.

"У них нет скелета, подобного скелету позвоночных, и мало характерных таксономических признаков. Кроме того, их морфологическая пластичность, связанная с местными условиями окружающей среды, и ограниченная полезность традиционных молекулярных маркеров усугубили нашу недооценку видового богатства осьминогов", – продолжают авторы.

Новый вид осьминога длиной 10-17 сантиметров получил название Octopus djinda, и внешне он выглядит как Octopus tetricus – обыкновенный сиднейский осьминог. Оба они относятся к группе Octopus vulgaris, и являются промысловыми видами.

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