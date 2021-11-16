Рогозин покорил американцев выступлением

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил на открытии Международного астронавтического конгресса (МАК) в Дубае и «украл шоу». Как сообщает Space News, директор российской госкорпорации выступал вместо отведенных пяти минут все 20.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рогозин привлёк внимание благодаря силе воли, в частности своей способности говорить, говорить и говорить», — отметил автор материала.

В частности, глава Роскосмоса выразил уверенность в надежности американского космического корабля Crew Dragon, а также рассказал о съёмках фильма «Вызов» на МКС, в котором приняли участие актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Напомним, что ранее Рогозин назвал одной из главных задач корпорации создание нового транспортного космического корабля для обслуживания перспективной российской орбитальной станции.