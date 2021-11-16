Рогозин покорил американцев выступлением

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил на открытии Международного астронавтического конгресса (МАК) в Дубае и «украл шоу». Как сообщает Space News, директор российской госкорпорации выступал вместо отведенных пяти минут все 20.
«Рогозин привлёк внимание благодаря силе воли, в частности своей способности говорить, говорить и говорить», — отметил автор материала.
В частности, глава Роскосмоса выразил уверенность в надежности американского космического корабля Crew Dragon, а также рассказал о съёмках фильма «Вызов» на МКС, в котором приняли участие актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Напомним, что ранее Рогозин назвал одной из главных задач корпорации создание нового транспортного космического корабля для обслуживания перспективной российской орбитальной станции.
По словам главы госкорпорации, работа над ним уже ведётся — проект современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты реализует ракетно-космическая корпорация «Энергия». Сейчас компания производит корабли «Прогресс» и «Союз».