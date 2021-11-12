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Греф: мир переживает одну из самых радикальных трансформаций в истории человечества

ТАССиещё 5
14 часов назад

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мир сейчас переживает одну из самых радикальных трансформаций за всю историю человечества, и главным фактором перемен стали технологии. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии им. М. Горького, снятого к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"На мой взгляд, мы сейчас переживаем одну из самых радикальных трансформаций за всю историю человечества. Ее ключевая особенность в скорости. Главное слово сегодня, которое меняет нашу с вами жизнь, - "технологии". Внутри этих технологий главная технология - технология искусственного интеллекта", - заявил Греф.

По его словам, искусственный интеллект привносит еще большую скорость в уже сформированный и очень быстро движущийся технологический прогресс. "А мы с вами, люди, остались такими же. Мы биологически не изменились. Наши реакции остались теми же. Мы абсолютно не адаптированы к новой скорости. Я хочу слово "скорость" вычленить в качестве ключевого фактора. Мы с вами не готовы к таким быстрым изменениям", - подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка при этом отметил, что дети и молодые люди, которые родились в период, когда уже существовал искусственный интеллект, в значительно меньшей степени испытывают дискомфорт, страх и тревогу перед новыми технологиями, чем люди старшего поколения, которым достаточно сложно приспособиться к абсолютно новому миру. "Это же ведь не только гаджеты: меняется буквально полностью весь уклад жизни - социальный, экономический", - резюмировал Греф.

Наука,Герман Греф,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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