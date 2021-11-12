В России разработали БАД против COVID

Ученые 27-го Научного центра Минобороны РФ создали и зарегистрировали биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снижать концентрацию коронавируса в организме. Об этом заявил в интервью газете « Красная звезда » начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­лейтенант Игорь Кириллов .

«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID 19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», - рассказал он.

По словам начальника РХБЗ, эксперименты показали, что уже на второй день применения «КовБАДа» присутствие вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой день — в 16 раз.