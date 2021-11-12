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В России разработали БАД против COVID

Алиса Селезнёва
14 часов назад

Ученые 27-го Научного центра Минобороны РФ создали и зарегистрировали биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снижать концентрацию коронавируса в организме. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­лейтенант Игорь Кириллов.

В России разработали БАД против COVID
Фото: РамблерРамблер

«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID 19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», - рассказал он.

По словам начальника РХБЗ, эксперименты показали, что уже на второй день применения «КовБАДа» присутствие вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой день — в 16 раз.

«Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», - подчеркнул он.

Ранее 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была разработана первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Наука,Игорь Кириллов,Министерство обороны,
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