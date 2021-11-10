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Российские ученые планируют изучать плазму во время космических полетов

Газета.Ru
18 часов назад

Специалисты государственной ракетно-космической корпорации "Энергия" заявили о намерении провести эксперимент со слоем плазмы, которая образуется вокруг спускаемых на Землю космических аппаратов - соответствующий доклад прозвучал на XXII Научно-технической конференции ученых и специалистов. Тезисы выступлений опубликованы на сайте конференции. Доклад "Энергии" называется "Исследование плазменного слоя, окружающего спускаемые космические аппараты при прохождении атмосферы". "Учитывая сложную аэрофизику отрывных течений космический эксперимент и совместный анализ экспериментальных и расчетных данных* будет выполнен в мировой практике впервые. Для регистрации излучения плазмы разработана аппаратура на основе спектрометра, регистрирующая электромагнитное излучение в диапазоне от 300 до 1060 нм с разрешением 0,7 нм", - говорится в его описании. Авторы отмечают, что исследование должно проводится от 100 до 40 км над поверхностью планеты. На этих высотах температура в 10-15 см от теплозащитного покрытия космического корабля может достигать 8–10 тысяч градусов по шкале Кельвина. Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал о строительстве российской орбитальной космической станции.

Российские ученые планируют изучать плазму во время космических полетов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука,Владимир Соловьев,РКК Энергия,
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