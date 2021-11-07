Обнаружена связь между алкоголем и синдром Вернике-Корсакова

Британское Общество Альцгеймера предупредило о серьезном повреждении мозга из-за чрезмерного употребления алкоголя. Об этом сообщает Express.

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Ученые пришли к выводу, что у каждого десятого пациента с деменцией зафиксированы повреждения мозга, вызванные употреблением алкоголя. Люди подвергаются серьезному риску, если продолжают пить спиртное, не обращая внимания на первые признаки когнитивных нарушений.

Среди данных признаков - ухудшение памяти, путаница в последовательности и выдумывание событий, неспособность воспринимать информацию, изменение личности.

Эксперты говорят, что все симптомы связаны с тем, что алкоголь мешает организму усваивать витамин B1, необходимый для правильного функционирования нервной системы.

Если мозг пострадает чересчур сильно, может развиться деменция, известная как синдром Вернике-Корсакова.

Общество Альцгеймера - благотворительная организация, занимающаяся исследованиями деменции.